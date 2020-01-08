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В Минобороны РК подтвердили факт гибели матроса в Актау
8 Января 2020 18:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК подтвердили факт гибели матроса в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В связи с гибелью военнослужащего, заместитель командира войсковой части 29011 по воспитательной и идеологической работе майор Багдат Мынбаев выразил свои соболезнования близким погибшего и сообщил, что ведется расследование.
Ранее в СМИ сообщалось , что матрос-срочник был найден мертвым на корабле в Актау. Трагедия случилась в новогоднюю ночь на ракетно-артиллерийском корабле «Казахстан». По предварительным данным, погибшему было 18 лет. Его нашли повешенным на брючном ремне в гальюне личного состава.
Ключевые слова: Происшествия, Армия,
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