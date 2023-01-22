В Минобороны обсудили сотрудничество с ассоциацией военных атташе

22 Января 2023, 18:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Департамента международного сотрудничества оборонного ведомства встретилось с представителями Казахстанской ассоциации военных атташе, аккредитованных в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Представители департамента и военные дипломаты обсудили совместные мероприятия Министерства обороны с Казахстанской ассоциацией военных атташе на 2023 год, а также другие вопросы практического взаимодействия.

Фото: gov.kz