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В Минобороны обсудили сотрудничество с ассоциацией военных атташе

22 Января 2023, 18:18
В Минобороны обсудили сотрудничество с ассоциацией военных атташе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство Департамента международного сотрудничества оборонного ведомства встретилось с представителями Казахстанской ассоциации военных атташе, аккредитованных в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Представители департамента и военные дипломаты обсудили совместные мероприятия Министерства обороны с Казахстанской ассоциацией военных атташе на 2023 год, а также другие вопросы практического взаимодействия.


Фото: gov.kz

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