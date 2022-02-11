+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими

11 Февраля 2022 22:02
Поделиться:
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил проведен учебно-методический сбор с офицерами по идеологической работе видов и родов войск, региональных командований и воинских частей. Об этом пере

Новости по теме
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны» Чемпионат по армейскому рукопашному бою прошел в Семее Экипажи фронтовой авиации выполняют учебно-тренировочные полеты

Реализация поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по поддержанию высокого морального духа военнослужащих, повышению мотивации молодежи к воинской службе, стала основной темой сбора.

В настоящее время Министерством обороны совместно с центральными государственными органами реализуется Программа военно-патриотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – Біртұтас әскер». По поручению Главы государства принят и выполняется План идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан до 2025 года.

Кроме того, оборонным ведомством разрабатываются изменения и дополнения в действующее законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, принятие которых должно обеспечить активизацию работы с подрастающим поколением.

В ходе сбора своим видением данного направления деятельности поделились эксперты в области общественных отношений, специалисты-теологи, политологи, ветераны Вооруженных Сил, представители других войск и воинских формирований.

Приоритеты, на которых должны сфокусировать свое внимание офицеры воспитательных структур, были обозначены первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым. Это прежде всего противодействие деструктивным идеологиям в армейской среде, активное задействование информационной сферы в воспитании военнослужащих, расширение масштабов военно-патриотической работы с молодежью, а также личный пример командиров всех степеней.

«В воспитательной работе важно уметь передавать подчиненным уверенность в своих силах, поддерживать необходимый моральный климат в воинских коллективах. Боевой дух формируется под воздействием личного примера командира и начальника. Хороший лидер управляет ходом событий, а не события влекут его за собой», – отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Новые подходы в развитии и совершенствовании идеологической работы, внедрение новых стандартов в воспитании воинов Вооруженных сил были обсуждены в формате круглого стола. В нем приняли участие ученые Национального университета обороны и высших учебных заведений, представители общественных и ветеранских организаций.

Отдельное внимание было уделено организации работы в информационной сфере. Сотрудниками корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» проведено разъяснение порядка взаимодействия силовых структур со средствами массовой информации, в том числе в ходе мероприятий, где задействованы подразделения Вооруженных сил.


Подписывайтесь на наш канал:

#Армия   #Минобороны РК  
Поделиться:
Новости по теме
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны»
Чемпионат по армейскому рукопашному бою прошел в Семее
Экипажи фронтовой авиации выполняют учебно-тренировочные полеты
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
3 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
4 Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
6 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Читайте также
Экипажи фронтовой авиации выполняют учебно-тренировочные полеты
У молодежи нет мотивации идти на воинскую службу - сенатор
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив