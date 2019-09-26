В Минобороне прошло заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам военной безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под руководством министра обороны Нурлана Ермекбаева состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности, передает МИА «Казинформ».
В работе заседания приняли участие представители Аппарата Совета Безопасности, Министерства обороны и ряда государственных органов РК.
В ходе заседания рассмотрены вопросы организации работы по разработке новой Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы в части определения приоритетов военной организации государства на планируемый период, а также развития учебной материально-технической базы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, включая обеспечение современными тренажерами.
По итогам работы Межведомственной комиссии выработаны предложения и рекомендации заинтересованным государственным органам.
В соответствии с планом работы Комиссии заседания проводятся два раза в год, на которых рассматриваются проблемы и перспективы развития военной организации государства.
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