В Миннауки РК рассказали о результатах программы по коммерциализации научной деятельности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трехгодовая программа по коммерциализации РННТ (результатов научной и научно-технической деятельности) показала результат около 55 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три года вложено около 15 млрд тенге. Если говорить о продажах, то это свыше 8 млрд тенге, а также неплохие налоги – 2,3 млрд, 5 млрд и свыше 6 млрд по итогам прошлого года. Гранты на коммерциализацию по результатам анализа показывают хорошие результаты. Мы должны усиливать данный механизм и дорабатывать недостатки», - сказал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По данным ведомства, с принятием Закона о коммерциализации РННТД (в 2016 - 2018 годах Фондом науки проведены три конкурса, обработаны 1270 заявок, более 1000 из которых прошли через экспертизу, а 193 проекта решением ННС (национальных научных советов) одобрены к финансированию, 171 договор заключен, поддержку получили более 150 проектов.

В ходе реализации проектов создано 140 наукоемких производств, из них 15 проектов вышли на экспорт и 5 проектов достигли продаж более 1 млрд тенге. Доходы от продаж составили 26,5 млрд тенге, в том числе экспортировано на 465,5 млн тенге.

В бюджет выплачено более 6 млрд тенге в виде налоговых платежей. Софинансирование составляет около 6,8 млрд тенге. Рабочими местами обеспечены более 1400 человек.

В прошлом году проведен новый конкурс, в рамках которого подано 152 заявки, из них 134 прошли экспертизу. 72 проекта одобрены к финансированию по решению специализированного ННС по коммерциализации РННТД и заключено 68 договоров с грантополучателями. В разрезе отраслей экономики портфель проектов преимущественно составляют проекты АПК, здравоохранения и химической промышленности.