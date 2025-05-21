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    18:06, 20 Май 2025 | GMT +5

    В Миннацэкономики назвали размер госдолга Казахстана

    Вице-министр национальной экономики Арман Касенов высказался о госдолге Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Арман Касенов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, государственный долг Казахстана составляет около 23% от валового внутреннего продукта. Он также напомнил, что внешний долг составляет около 20 млрд долларов, в то время как международные резервы страны превышают 100 млрд долларов.

    — Мы в реальности даже являемся не сколько должниками, а наоборот нетто-кредиторами мира. Во-первых, госдолг у нас является небольшим, во-вторых, в отличие от многих других стран у Казахстана имеются золотовалютные резервы, плюс активы Нацфонда, которые имеют огромный объем — свыше 100 млрд. Это около 30 — 35% от ВВП. Не у каждой страны такие резервы имеются. Поэтому госдолг для Казахстана не является проблемой, — озвучил Арман Касенов в кулуарах Сената.

    Ранее в Министерстве национальной экономики сообщили, что по итогам четырех месяцев текущего года, рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).

    Теги:
    Миннацэкономики Экономика Госдолг
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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