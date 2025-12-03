РУ
    В Минкультуры прокомментировали сведения о местонахождении головы Кенесары хана

    В кулуарах Сената журналисты спросили вице-министра культуры и информации Айбека Сыдыкова, где находится голова Кенесары хана и есть ли вероятность ее возвращения в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    памятник хану Кенесары после реставрации
    Фото: кадр из видео

    — Я сейчас вам затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не могу уверять, что голова Кенесары находится там-то. У нас таких конкретных фактажом информации нет, — сказал он.

    На уточняющий вопрос о том, ведутся ли вообще поиски с учетом культурной значимости артефакта, вице-министр подчеркнул, что исследования продолжаются.

    — Не только голова Кенесары. С 2004 по 2006 год и потом в продолжающие годы у нас были специальные программы поисковые государственного характера по культурному наследию. Наши ученые выезжали за границу, работали в музеях, архивах, библиотеках. Были доставлены в Казахстан копии многих архивных документов, — сообщил он.

    Как отметил Айбек Сыдыков, только в рамках программы «Архив-2025» за последние годы за рубежом было оцифровано и привезено в Казахстан более 14 тысяч архивных единиц.

    Ранее мы писали, что в Астане завершились реставрационные работы памятника хану Кенесары.

