В Минкультуры пояснили передачу управления велотрека «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК дало официальный комментарий по вопросу передачи операционного управления велотрека «Сарыарка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«По поводу передачи операционного управления велотрека «Сарыарка», Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее -Министерство) поясняет следующее. В феврале 2021 года согласно Закону РК «О государственно-частном партнерстве» (далее - Закон) ОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» инициировала в адрес Министерства проект государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) «Создание международного спутникового центра UCI и открытие центра развития детского спорта на базе Республиканского велотрека «Сарыарка».

Одним из принципов ГЧП является принцип сбалансированности – взаимовыгодного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным партнером и частным партнером в процессе реализации проекта государственно-частного партнерства. В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» ОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» признано участником прямых переговоров для проведения экспертиз проектной документации и обсуждения условий договора ГЧП.

В данный момент осуществляется процесс прямых переговоров, а также выносятся требования частному партнеру и проводится анализ расчетов.

В рамках механизма ГЧП будет передано только операционное управление зданием, без права отчуждения объекта в частную собственность. Вся спортивная составляющая, в том числе, сам Центр олимпийской подготовки, в котором осуществляют подготовку спортсмены по 17 летним олимпийским видам спорта, остается, как и прежде, в ведении Министерства.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта, спортсмены Центра олимпийской подготовки будут иметь беспрепятственный доступ к данному объекту, что не повлияет на подготовку олимпийского резерва.

Проект также предполагает Создание международного спутникового центра UCI и открытие центра развития детского спорта на базе Республиканского велотрека «Сарыарка».

Частный партнер будет оказывать услуги по созданию международного спутникового центра UCI и созданию центра развития детского спорта с получением международной аккредитации по подготовке и повышению квалификаций спортсменов, тренерско-преподавательского состава, а также внедрению международных программ обучения для детей. Также в рамках данного проекта ГЧП социальному направлению, предусмотрены бесплатные секции для детей из малоимущих и многодетных семей, детей инвалидов и сирот.

Особое внимание будет уделено развитию паравелоспорта. Так, Казахстанская федерация велоспорта получила признание Национального параолимпийского комитета и будет дополнительно развивать это направление в Казахстане.

В соответствии с целями частного партнера в рамках проекта также будет оказана поддержка трековой велокоманде «Nur-Sultan Cycling Team», которая состоит полностью из казахстанских спортсменов. Наличие национальной трековой велокоманды, наряду с центром развития детского спорта, создаст благоприятную среду для детей и повысит интерес молодого поколения к велосипедному спорту.

Необходимо отметить, что по истечению срока действия Договора ГЧП, частный партнер, в соответствии с условиями Договора ГЧП, будет обязан вернуть объект государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии.

Напомним, что проекты ГЧП в сфере спорта направлены на привлечение инвестиций частных партнеров для модернизации и улучшения спортивной инфраструктуры, ту же цель преследуют проекты по передаче спортивных объектов частным структурам.

В ходе реализации которого Республиканский велотрек «Сарыарка» станет спортивным хабом на карте столицы, а также центром массового спорта», - сообщили в министерстве.



