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    15:29, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Минкультуры опровергли информацию об уничтожении «Золотого кинофонда страны»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК опровергли информацию об уничтожении в ходе беспорядков в Алматы «Золотого кинофонда страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В эти тревожные дни всех неравнодушных к судьбе наследия отечественной культуры и истории взволновало сообщение на одним из республиканских телеканалов о якобы уничтоженном «Золотом кинофонде страны». Министерство культуры и спорта РК сообщает, что это не соответствует действительности», - отмечает пресс-служба ведомства.

    По информации, полученной от Республиканской телерадиокорпораций «Казахстан», киноматериалам, хранившимся в здании их филиала в городе Алматы нанесен ущерб, который еще предстоит оценить.

    «При этом значительная часть «Золотого фонда» кино, в количестве около 500 единиц хранения, ранее переданная РТРК «Казахстан» с 2017 по 2021 год на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи (подведомственная организация МКС РК), находятся в целости и сохранности», - заверили в МКС.

    Согласно предоставленным данным, кинофонд КФДЗ составляет 4 698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии «Казактелефильм» и 504 художественных фильма. В целом в архиве, в составе Национального архивного фонда хранится 209 289 единиц кино-, фото-, фонодокументов, которые находятся в полной сохранности.

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