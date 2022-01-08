В Минкультуры опровергли информацию об уничтожении «Золотого кинофонда страны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК опровергли информацию об уничтожении в ходе беспорядков в Алматы «Золотого кинофонда страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти тревожные дни всех неравнодушных к судьбе наследия отечественной культуры и истории взволновало сообщение на одним из республиканских телеканалов о якобы уничтоженном «Золотом кинофонде страны». Министерство культуры и спорта РК сообщает, что это не соответствует действительности», - отмечает пресс-служба ведомства.

По информации, полученной от Республиканской телерадиокорпораций «Казахстан», киноматериалам, хранившимся в здании их филиала в городе Алматы нанесен ущерб, который еще предстоит оценить.

«При этом значительная часть «Золотого фонда» кино, в количестве около 500 единиц хранения, ранее переданная РТРК «Казахстан» с 2017 по 2021 год на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи (подведомственная организация МКС РК), находятся в целости и сохранности», - заверили в МКС.

Согласно предоставленным данным, кинофонд КФДЗ составляет 4 698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии «Казактелефильм» и 504 художественных фильма. В целом в архиве, в составе Национального архивного фонда хранится 209 289 единиц кино-, фото-, фонодокументов, которые находятся в полной сохранности.