В Минкультуры и спорта отреагировали на высказывания Бахыта Сарсекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК отреагировали на высказывания олимпийского чемпиона по боксу Бахыта Сарсекбаева касательно отказа сборной Казахстана от участия в чемпионате Азии до 22 лет в городе Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Бахыт Сарсекбаев опубликовал пост в Instagram.

«Вы хотите таких же результатов, как в Токио-2020 и в Париже-2024? Вы хотите так же опустить страну и наших спортсменов, внушая им, что они не достойны участвовать в чемпионате Азии и далее в Азиатских играх? Как говорят в спорте, незначимых матчей не бывает!» — написал боксер.

В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали высказывание боксера и объяснили причину отказа национальной сборной от участия в этих соревнованиях.

«Изначально сборная Казахстана планировала свое участие в данном чемпионате. Однако угрожающий рост числа заболевших коронавирусом, выявленный при сдаче ПЦР-тестов членами женской национальной сборной Казахстана, внес в наши планы свои коррективы. В связи с положительными результатами ПЦР-тестирования у шести спортсменок санитарно-эпидемиологическая служба приняла решение закрыть тренировочную базу на карантин», - сообщила заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Айгуль Бектенова.

По ее словам, в целях недопущения возникновения и распространения инфекции, главным тренером национальной сборной по боксу было принято решение не принимать участие в предстоящем чемпионате Азии.

«В сложившихся условиях данные меры необходимы в целях сохранения здоровья казахстанских спортсменов и их тренеров. Кроме того, в связи с введением режима чрезвычайного положения, мужская сборная по боксу в этом году не смогла провести запланированные учебно-тренировочные сборы по подготовке к чемпионату Азии. Поэтому тренерский штаб принял решение об отказе от участия в данном первенстве», - пояснила Айгуль Бектенова.

Представитель МКС добавила, что уже в скором времени стартует активная подготовка сборной Казахстана для участия в чемпионате Азии по боксу среди мужчин и женщин, проведение которого запланировано Азиатской конфедерацией бокса в июне 2022 года.