19:58, 04 Апрель 2022 | GMT +6
В Министерстве обороны РК - новые назначения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказами министра обороны Республики Казахстан произведен ряд назначений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Ербол Кұмарбекұлы назначен на должность руководителя аппарата Министерства обороны Республики Казахстан
Полковник Асан Рахматулович Акишев назначен на должность начальника Департамента связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан
Полковник Бауыржан Шарифулаевич Ибатулин – начальником Военного института Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нургмагамбетова.
Фото:gov.kz