Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии Совета безопасности

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Октября 2021, 11:10
В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии Совета безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Мурата Бектанова состоялось плановое заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В заседании приняли участие представители аппарата Совета Безопасности, руководство Вооруженных Сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии Министерства внутренних дел, а также центральных государственных органов.

Участники выступили с докладами о принимаемых мерах по централизации военного управления, развертыванию автоматизированных систем управления, интеграции информационных систем государственных органов и развитию военно-научного потенциала и научно-экспериментальной базы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.
В ходе заседания рассмотрены вопросы информатизации и расширения использования средств информационно-коммуникационных технологий в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также развития военной науки и совершенствования научно-экспериментальной базы.
Обсуждены проблемы подготовки военных кадров, внедрения новых методов оценки современных угроз и вызовов военной безопасности государства, расширения связей с научно-образовательными учреждениями стран СНГ и дальнего зарубежья.
На сегодняшний день исследования в области военной безопасности развиваются по всем основным направлениям военной области.
Этому способствует вовлеченность многих начинающих молодых казахстанских ученых, научно-исследовательских групп и коллективов в плодотворное международное сотрудничество с зарубежными учеными, что открывает доступ к материалам и информации, имеющимся в зарубежных центрах и научно-исследовательских институтах.
Необходимо отметить, что межведомственная комиссия является консультативно-совещательным органом, который рассматривает вопросы и основные направления обеспечения военной безопасности государства.

Армия   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен