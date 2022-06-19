19 Июня 2022 05:28

В Министерстве обороны чествовали военных медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло в столичном Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

С личным составом Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил и военных медицинских учреждений встретился заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Он поздравил врачей, средний и младший медицинский персонал, ветеранов военно-медицинской службы с профессиональным праздником.

«Здоровье нации – один из главных приоритетов государственной политики страны. Люди, чье призвание связано с заботой о здоровье граждан, во все времена пользовались уважением в обществе. На пределе человеческих возможностей вы боролись за жизнь и здоровье пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции. И сегодня вы с честью выполняете свой профессиональный долг, проявляя высокую ответственность и преданность делу», – сказал генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Особую признательность он выразил ветеранам отечественной военной медицины, внесшим неоценимый вклад в становление и развитие военно-медицинской службы страны. Заложенные ими в начальный период традиции, помноженные на их опыт и знания, и ныне помогают решать масштабные задачи, стоящие перед отраслью.

За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в совершенствовании системы здравоохранения в этот торжественный день ряду военных медиков были вручены медали, памятные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Праздничное мероприятие завершилось концертом.