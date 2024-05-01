В Министерстве обороны чествовали рукопашников-медалистов

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с военнослужащими Сил специальных операций, успешно выступившими на этапе Кубка мира по рукопашному бою в Москве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РК выступили в составе сборной Казахстана на состязаниях, где в двух дисциплинах силами померялись рукопашники из 27 стран.

Отметив роль рукопашного боя в боевой подготовке военнослужащих, генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил спортсменов с успешным выступлением на престижном соревновании.

– Спорт для военного человека очень важен в плане профессиональной подготовки, а единоборства воспитывают такие важные для бойца спецназа качества, как смелость, упорство, сила воли и выносливость, – сказал министр обороны.

Фото: Минобороны РК

Напомним, по итогам трехдневных боев на татами в дисциплине «поединок» (полноконтактный бой с болевыми и удушающими захватами) в своих весовых категориях чемпионами стали военнослужащие войсковой части 20850 сержант Жандос Мадихиянов (57 кг) и старший сержант Арнат Наметов (62 кг).

В технике «самооборона», в которой участники использовали приемы защиты от разных видов нападения, в том числе от ножа и пистолета, в весовой категории 90 кг бронзовым призером стал военнослужащий войсковой части 32039 майор Нурдаулет Ержигитов.

Рукопашники, с достоинством представившие казахстанские Вооруженные силы в столице России, получили из рук руководителя оборонного ведомства ценные подарки.