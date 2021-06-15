В Минфине прокомментировали скандал с VIP-номерами в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министра финансов РК Ерулана Жамаубаева журналисты попросили прокомментировать инцидент с непоступившими в бюджет средствами от продажи VIP-номеров для автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, это для нас очень важный вопрос. К сожалению, сейчас ведутся следственные мероприятия, поэтому, чтобы в интересах следствия не было искаженной информации, мы полную информацию дадим после проведения всех следственных мероприятий», - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы СМИ.

«Следствие разберется, и мы потом по каждому факту отдельно дадим информацию. Пока никак не могу комментировать», - добавил министр.

Ранее, в Комитете госдоходов сообщили о том, что более 44 млн тенге, уплаченных в качестве пошлины за VIP-номера, не поступили в бюджет. Согласно информации, в общей сложности был выявлен факт неуплаты в бюджет государственной пошлины по 148 автотранспортным средствам за выдачу государственного номерного знака повышенного спроса (VIP-номера).