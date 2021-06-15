В Минфине пообещали выравнивать ситуацию с трансфертами из Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал замечания Счетного комитета по поводу регулярных трансфертов из Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Счетный комитет в силу своих профессиональных обязанностей ежегодно делает нам замечания по отчету Правительства, и в этом году они тоже сделали ряд замечаний. Мы все замечания свели, обсуждали в Мажилисе и в Сенате. Мы составим соответствующую дорожную карту и будем ее постепенно реализовывать», - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в СЦК.

По его словам, замечания и рекомендации прошлых лет фактически уже выполнены, по ряду замечаний ведется работа.

«Например, было замечание по росту трансфертов из Национального фонда. Как я уже отмечал, прошлый год был очень сложным, причем во многих странах, не только в Казахстане – дефицит бюджета, вырос госдолг. Даже в таких странах, как Испания и Италия, в странах Восточной Европы вырос уровень госдолга и сложился дефицит бюджета», - отметил министр.

«У нас как раз была возможность, сильно не наращивая госдолг и дефицит бюджета, привлечь трансферты из Национального фонда. Постепенно мы эту ситуацию будем выравнивать и находить средства из ненефтяных источников доходов», - заключил глава Минфина.



