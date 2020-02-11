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В Минфине назвали  регионы-лидеры по неосвоению средств

11 Февраля 2020 11:56
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В Минфине назвали  регионы-лидеры по неосвоению средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов составили 213 млрд. тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Не исполнено 36 млрд. тенге. Годовая сумма целевых трансфертов местным бюджетам в текущем году составила 1 трлн. 526 млрд. тенге», - сказал Алихан Смаилов.

В январе текущего года было выделено 18 млрд. тенге. По предварительным данным, из них освоено 65,4%, то есть 12 млрд. тенге. Не исполнено 6,2 млрд. тенге, из них 0,3 млрд.тенге - экономия.

Не освоено - 5,9 млрд.тенге.

«Основные причины - внесение изменений в планы финансирования, отсутствие документов, подтверждающих обоснованность оплаты, уменьшение размера авансовых платежей и внесение изменений в правила выплаты государственной адресной социальной помощи», - пояснил Алихан Смаилов.

По данным Минфина, наибольшее неосвоение средств сложилось в следующих регионах: Туркестанская - 2,8 млрд. тенге, г. Нур-Султан - 1,6 млрд. тенге, ЗКО - 0,6 млрд. тенге.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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