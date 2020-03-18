В Минэнерго рассказали о мерах защиты нефтедобывающих компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики рассказали о том, какие меры предусматривает законодательство для защиты нефтедобывающих компаний от резкого падения цен на нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр энергетики РК Асет Магауов в ходе выступления на брифинге в Службе центральных коммуникаций, в свете реализации поручений, данных Президентом, правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым с рабочим визитом посетила нефтяные регионы страны.

В ходе поездки прошли встречи с руководителями нефтедобывающих и нефтесервисных компаний регионов. Вопросы, поднятые на встречах, в данный момент прорабатываются правительством.

По словам Магауова, для снижения последствий снижения цен на нефть для нефтедобывающих компаний законодательство предусматривает:

1.Привязку рентного налога к цене на нефть - рентный налог привязан к цене на нефть и если при цене 60 долл. США за 1 баррель ставка была 11% от стоимости экспорта, то при цене менее 40 долл. США ставка составляет 0%;

2. Привязку экспортной таможенной пошлины к цене на нефть - экспортная таможенная пошлина тоже привязана к цене на нефть. При цене 60 долл. США за баррель она составляет 60 долл. США за тонну, при цене 40 долл. США за баррель она составит 40 долл. США за тонну и при цене 35 долл. ША за баррель она составит 35 долл. США за тонну.

«Конечно, в связи с резким падением котировок ситуацию на нефтяном рынке нельзя назвать стабильной, но у нас есть все инструменты для поддержки наших нефтедобывающих компаний. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации, объемы добычи не сокращались и идут в прежнем режиме», - заверил Асет Магауов.