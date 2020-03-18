В Минэнерго прокомментировали ситуацию на отечественном рынке нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК прокомментировал колебания цен на отечественном рынке нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что мы находимся на едином рынке ЕАЭС и соглашением с Российской Федерацией у нас предусмотрено взаимная торговля нефтепродуктами, в индекативный план мы заложили, что могут быть поставки нефтепродуктов порядка 300 тыс тонн авиакеросина в год, до 500 тыс тон дизельного топлива, и, соответственно, последние ценовые колебания в первую очередь на российском рынке, они сразу же выравнивают ценовую политику на казахстанском рынке и наши компании, если идет снижение цен на российском рынке, сразу же под них подстраиваются и снижают цены», - сказал Асет Магауов.

Вице-министр добавил, что вчера было совещание под руководством Премьер-Министра, где Министерство энергетики докладывалось о поставках дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей.

«Если в феврале-марте нефтегазоваые компании поставляли по 194 тыс тенге за тонну, вчера произошло снижение до 184 тыс тенге за тонну. Пропорциональное снижение мы также видим по бензину. В частности, по авиакеросину, учитывая, что сократились перелеты, рынок сам регулирует с точки зрения спроса и предложения и цена понизилась по авиакеросину на 45 тыс тенге за тонну, то есть достигла предела 178-200 тыс тенге за тонну авиакеросина. Текущая динамика спроса и предложения приводит к тому, что идет оптимизация пока на рынке оптовой реализации нефтепродутками», - пояснил Асет Магауов.