+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Минэнерго ответили депутатам по поводу оптимистических прогнозов в нефтехимической отрасли

19 Марта 2021 16:26
Поделиться:
В Минэнерго ответили депутатам по поводу оптимистических прогнозов в нефтехимической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК ответили депутатам Мажилиса по поводу «оптимистических прогнозов по повышению экспорта нефтегазохимической продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что даст строительство завода на Кашагане
На какой стадии подготовка к производству полиэтилена, рассказали в Минэнерго 76 марок гомополимеров будут выпускать в Казахстане Как отреагировал тенге на падение нефти на 7%

«На сегодня в стране действуют 5 заводов по выпуску нефтегазохимической продукции общей мощностью порядка 870 тыс. тонн. За последние 4 года (2016-2020 гг.) объем произведенной продукции вырос в 4 раза и составил 360 тыс. тонн, из которых 80 % экспортированы», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Вместе с тем, согласно предоставленной ведомством информации, выход на 100% проектную мощность действующих заводов, завершение в 2021 году строительства 3-х заводов (по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, по производству технических газов, по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год), а также реализация к 2025 году 2-х потенциальных проектов (по производству полиэтелентерефталат мощностью 430 тыс. тонн/год, по производству метанола мощностью 130 тыс. тонн/год) позволит к 2025 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции до 2,0 млн тг, что в 5,5 раз больше по сравнению с показателями 2020 года.

«При этом отмечаем, что у планируемых проектов имеются off-take контракты, как на экспорт, так и на внутренний рынок», - заключили в Минэнерго.

Напомним, депутаты Мажилиса обратились с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру со следующим вопросом:

«На чем основываются оптимистические прогнозы по повышению экспорта нефтегазохимической продукции? На основе долгосрочных контрактов по сбыту продукции или на основе запланированных на бумаге намерений по выпуску той или иной продукции?».


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Экономика   #Нефть  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Бибинор Танельбаева
Бибинор Танельбаева
954-047
rusred@inform.kz

Архив