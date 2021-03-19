В Минэнерго ответили депутатам по поводу оптимистических прогнозов в нефтехимической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК ответили депутатам Мажилиса по поводу «оптимистических прогнозов по повышению экспорта нефтегазохимической продукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в стране действуют 5 заводов по выпуску нефтегазохимической продукции общей мощностью порядка 870 тыс. тонн. За последние 4 года (2016-2020 гг.) объем произведенной продукции вырос в 4 раза и составил 360 тыс. тонн, из которых 80 % экспортированы», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Вместе с тем, согласно предоставленной ведомством информации, выход на 100% проектную мощность действующих заводов, завершение в 2021 году строительства 3-х заводов (по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, по производству технических газов, по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год), а также реализация к 2025 году 2-х потенциальных проектов (по производству полиэтелентерефталат мощностью 430 тыс. тонн/год, по производству метанола мощностью 130 тыс. тонн/год) позволит к 2025 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции до 2,0 млн тг, что в 5,5 раз больше по сравнению с показателями 2020 года.

«При этом отмечаем, что у планируемых проектов имеются off-take контракты, как на экспорт, так и на внутренний рынок», - заключили в Минэнерго.

Напомним, депутаты Мажилиса обратились с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру со следующим вопросом:

«На чем основываются оптимистические прогнозы по повышению экспорта нефтегазохимической продукции? На основе долгосрочных контрактов по сбыту продукции или на основе запланированных на бумаге намерений по выпуску той или иной продукции?».