В Минэнерго назвали возможные причины дефицита сжиженного нефтяного газа в отдельных регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком объеме утверждены оптовые цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ), рассказал директор департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Куаныш Сарсекеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что ведомство утвердило оптовую цену на СНГ на первый квартал 2021 года на уровне 38 701 тенге/тонна без НДС (цены не менялись с 1 января 2018 года). В 2020 году она была на аналогичном уровне - 38 701 тенге/тонна без НДС, кроме 3 квартала, когда стоимость снизилась до 28 тысяч тенге/тонна без НДС в связи со снижением мировых цен на сжиженный газ.

НПП «Атамекен» и отраслевые ассоциации неоднократно обращались в госорганы с просьбой ограничить срок действия приказа. В случае его продления у предпринимателей существовал риск сокращения штата и зарплат сотрудников.

«Также низкие установленные цены в отдельных регионах могли способствовать перетоку объемов газа в другие регионы с более высокими ценами, что могло создать дефицит сжиженного нефтяного газа в отдельных регионах», - добавил Куаныш Сарсекеев.