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В Минэкологии озвучили итоги проверки вырубки деревьев в Бурабае

3 Октября 2019 15:52
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В Минэкологии озвучили итоги проверки вырубки деревьев в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал об итогах проверки касательно вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне после поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поручение Президента мы выполнили, проверка была проведена. Данная вырубка была предварительно до этого согласована, то есть это было прохождение трассы для подведения инфраструктуры к новому развивающему туристическому кластеру Бурабая», - прокомментировал Магзум Мирзагалиев журналистам в рамках участия в экологическом часе в школе-гимназии № 74 города Нур-Султана.

Он также сообщил, силами какой подрядной организации будет проводиться компенсационная посадка.

«Действительно, при прохождении трассы была произведена вырубка деревьев. Мы договорились с акимом Акмолинской области о том, что будет произведена компенсационная посадка деревьев. Это значит, что за каждое вырубленное дерево будет высажено не менее двух на той же территории, в этом же районе», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Напомним, в августе текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату принять срочные меры по факту вырубки деревьев в Бурабае.

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Ключевые слова: Правительство РК, Акмолинская область, Экология,
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Акбота Кузекбай

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