В Минэкологии озвучили итоги проверки вырубки деревьев в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал об итогах проверки касательно вырубки деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне после поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручение Президента мы выполнили, проверка была проведена. Данная вырубка была предварительно до этого согласована, то есть это было прохождение трассы для подведения инфраструктуры к новому развивающему туристическому кластеру Бурабая», - прокомментировал Магзум Мирзагалиев журналистам в рамках участия в экологическом часе в школе-гимназии № 74 города Нур-Султана.

Он также сообщил, силами какой подрядной организации будет проводиться компенсационная посадка.

«Действительно, при прохождении трассы была произведена вырубка деревьев. Мы договорились с акимом Акмолинской области о том, что будет произведена компенсационная посадка деревьев. Это значит, что за каждое вырубленное дерево будет высажено не менее двух на той же территории, в этом же районе», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Напомним, в августе текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату принять срочные меры по факту вырубки деревьев в Бурабае.