В Минэкологии ответили на видео школьника о ситуации в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали видео школьника касательно экологической ситуации в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко мне обратились с просьбой прокомментировать видео из Усть-Каменогорска. Хотела бы отметить, что нам известно о не самой благополучной экологической обстановке в этом городе, вызванной, прежде всего, наличием крупных промышленных производств, загазованностью и прочим», - написала пресс-секретарь министерства Самал Ибраева.

По ее словам, министерством проводится работа по снижению выбросов со стороны промышленных предприятий, а с принятием нового Экологического кодекса все компании обязаны будут устанавливать наилучшие доступные технологии на своих производствах для уменьшения вреда окружающей среде.

«Плата за эмиссии в окружающую среду будет также расти, компаниям станет просто невыгодно откупаться штрафами. Между тем, по поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева в Усть-Каменогорск вылетает председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, чтобы на месте провести прием граждан, разобраться в ситуации. Будем держать в курсе событий», - добавила пресс-секретарь.

Отметим, в социальных сетях ранее появился видеоролик, в котором школьник рассказывает об экологической обстановке в Усть-Каменогорске. На видео видно, что город окутал смог.