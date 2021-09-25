В МИИР прокомментировали ситуацию по грузоперевозкам между РК и КНР ж/д транспортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали ситуацию по грузоперевозкам между Казахстаном и Китаем ж/д транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Правительство КНР усилило меры профилактики и контроля на пограничных переходах Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос.

С 15 августа в связи с выявлением новых случаев заболевания COVID-19 на станции Алашанькоу (КНР), китайская сторона ограничила прием/отправку поездов, принимая только контейнерные поезда и предоставляя приоритет грузам, проходящим по транзитному коридору Китай-Европа-Китай.

В настоящее время МИИР РК совместно с АО «НК КТЖ» принимает все необходимые меры для решения данного вопроса:

- перенаправление 80% грузов на станцию Алтынколь-Хоргос;

- увеличение доли контейнерных грузов;

- проведение еженедельных встреч на уровне руководства АО «НК «КТЖ» и Урумчийской железной дороги и ежедневные совещания на уровне начальников приграничных станций.

По итогам переговоров, руководство Урумчийской железной дороги заверило, что в настоящее время проводится работа с местным правительством по данному вопросу. При снятии ограничений УЖД готово перейти в штатный режим работы», - говорится в сообщении МИИР РК.

Как дополнили в ведомстве, по итогам 8 мес. перевозка грузов между РК и КНР составила 14,4 млн тонн, с ростом на 2%, в т.ч. контейнерные перевозки - 579 тыс ДФЭ, с ростом на 35% к аналогичному периоду прошлого года.

Ситуация находится на постоянном контроле Правительства РК, подчеркнули в МИИР РК.