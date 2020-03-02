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В МИИР прокомментировали информацию о заезде казахстанских машин в Китай

2 Марта 2020 12:44
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В МИИР прокомментировали информацию о заезде казахстанских машин в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал о пересечении границы Китая казахстанскими машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последнее время на территорию Китая заезжают казахстанские автотранспортные средства, на глубину до 3 км. Это таможенные зоны, склады, СВХ. В сопровождении китайской полиции они заезжают туда, берут груз и возвращаются обратно», - сказал Берик Камалиев на пресс-конференции в Правительстве.

Он заверил, что по возвращении все водители находятся под наблюдением врачей по месту проживания.

«Весь маршрут отслеживается. Со стороны Китая была единственная машина 17 февраля. После этого, из КНР к нам машины не заезжают», - подчеркнул спикер.

Б. Камалиев также рассказал о сокращении количества авиасообщений между Казахстаном и Южной Кореей.

«Хотел бы проинформировать о том, что, по нашим данным, до 1 мая 2020 года компаниями «Эйр Астана», «Asiana Airlines» продано примерно 16 тысяч билетов туда-обратно. Это примерно 8 тысяч пассажиров. Мы сократили рейсы по маршрутам Алматы-Сеул, Нур-Султан-Сеул - с 9 до 3. В марте-апреле мы можем привезти сюда 500,8 тысячи человек. Если поднимется вопрос об эвакуации, думаю, мы примем решение. Достаточно бортов наших компаний, в любое время мы можем организовать чартерные рейсы», - добавил он.


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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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