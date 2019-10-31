В МИИР озвучили цены на уголь в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Канат Баитов рассказал о ценах на уголь по Казахстану в целом и в Нур-Султане в частности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным местных исполнительных органов на сегодня стоимость угля на разные марки из разных месторождений в зависимости от себестоимости добычи и расстояния доставки до пунктов реализации колеблется от 7 до 19 тысяч тенге. Например, мы делали мониторинг по Нур-Султану – на сегодняшний день определены 8 компаний, которые реализуют уголь в 11 точках в разных частях города. Средняя цена – 12 тысяч тенге, без учета доставки. С 24 по 30 октября в нашу столицу поступил 141 вагон, 9,7 тысяч тонн. 72 вагона из Майкубы, 34 вагона – Шубарколь, 35 вагонов – Каражыра. Средние цены на Шубаркольский уголь - 12,5 тысяч тенге, Каражыра - 12,7 тысяч, Майкубинский - 13 тысяч, Богатырь-Комир - 9,5 тысяч тенге», - сказал Канат Баитов на пресс-конференции в Правительстве.

Сказал спикер и насчет ценообразования угля – по его словам, основной объем для коммунально-бытовых потребителей и населения реализуется посредством товарной биржи.

«Угольно-энергетическим предприятиям отгружается по отпускным ценам разрезов, по прямым договорам. Цена угля для коммунально-бытовых нужд населения складывается из цен отгрузки разреза. В пределах 3-7 тысяч за тонну, в зависимости от условий разработки. Сюда же входит железнодорожно-тарифная транспортировка, обслуживание подвижного состава, биржевая стоимость угля, а также маржи посреднических организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению. Вместе с тем, анализ МНЭ показал, что наценка на тонну угля после товарной биржи оптовым поставщикам оставляет 90% - мы это специально изучали, начиная от добычи, до самой поставки», - отметил представитель МИИР РК.

К. Баитов также признал, что в последнее время было много нареканий в адрес поставщиков, что они взвинчивают цену.

«Мы разбирались по машинам: есть три вида транспортников – самозанятое население, которое само едет на разрез, грузятся и доставляют до населения (такого, чтобы они прямо взвинчивали цены, нет); те люди, которые стоят за тупиком (в пределах Нур-Султана до 100 км уголь довозится); и поставщики, которые покупают уголь, и стоят на трассе, они ждут людей, которые могут купить подороже. Именно третий вид транспортников – это таксисты. Которые купили уголь и перепродают. Таких людей мало, чтобы влиять на цену угля», - заключил спикер.