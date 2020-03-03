Новости
В МИД РК состоялась встреча с членом Политбюро ЦК Компартии Китая
3 Марта 2020 20:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, который находится в Казахстане в рамках поездки по странам Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Новости по темеФранция и Италия намерены регулировать цены на фоне опасений по поводу коронавируса Автора фейковой рассылки о коронавирусе задержали в Шымкенте План по предупреждению завоза коронавируса разработали в СКО
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности дальнейшее развитие политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран по противодействию эпидемии коронавируса.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанцы в Южной Корее активно встают на консульский учет - МИД РК
- Обучающиеся в Китае казахстанские студенты продолжают учебу в онлайн-режиме – МИД РК
- Запуск авиарейса и развитие туризма обсудили представители Казахстана и Иордании
- Астанинский процесс по Сирии: страны-гаранты пока не подтвердили свое участие в марте
- Казахстанцев пока не будут эвакуировать из Ирана и Южной Кореи
- Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047