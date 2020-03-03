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В МИД РК состоялась встреча с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

3 Марта 2020 20:07
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В МИД РК состоялась встреча с членом Политбюро ЦК Компартии Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, который находится в Казахстане в рамках поездки по странам Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности дальнейшее развитие политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран по противодействию эпидемии коронавируса.


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Ключевые слова: МИД РК, Китай,
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