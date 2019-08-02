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В МИД РК прокомментировали убийство мужчины мечом в Германии

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Августа 2019, 10:05
В МИД РК прокомментировали убийство мужчины мечом в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК прокомментировали убийство 36-летнего мужчины мечом в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ряде зарубежных СМИ сообщалось, что мигрант из Сирии убил мечом 36-летнего мужчину в пригороде Штутгарта. Инцидент произошел в среду около 18:00. По данным СМИ отмечалось, что на автодороге во время ссоры один мужчина напал на своего знакомого с мечом и заколол его. Убийца скрылся с места преступления. Подозреваемый – 28-летний мигрант из Сирии задержан.

Также сообщалось, что убитый мужчина являлся гражданином Германии, однако родом из Казахстана.

«Согласно информации немецкой полиции, предоставленной Генконсульству РК во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакого отношения к Казахстану», - прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

МИД РК   Происшествия   Германия  
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