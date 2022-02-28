В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров пояснил слова министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Это был ответ на вопрос корреспондента одного иностранного информагентства на полях заседания Совета ООН по правам человека, которая сейчас проходит в Женеве. Полная его цитата выглядит следующим образом: «Конечно, человеческие потери вызывают большое беспокойство. Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны». При этом министр добавил, что каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет», - сказал Айбек Смадиров.