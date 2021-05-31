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    14:35, 31 Май 2021 | GMT +6

    В МИД РК отмечают увеличение суммы контрактов с иностранными инвесторами во время пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря переходу на онлайн-режим во время пандемии удалось не только сохранить, но и увеличить количество и сумму контрактов с иностранными инвесторами за 2020 год. Об этом на брифинге в СЦК заявил и.о. председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Ардак Зебешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря переходу на онлайн-режим во время пандемии нам удалось не только сохранить, но и увеличить количество и сумму контрактов за 2020 год до рекордного количества. В итоге за год было заключено 56 инвестиционных контрактов (из них 46 заключено онлайн через портал elicense.kz) на общую сумму 635 млрд тенге, что является самым высоким показателем за последние 10 лет», - сказал Ардак Зебешев.

    По данным ведомства, из них 8 контрактов было заключено в сфере обрабатывающей промышленности на сумму 51,2 млрд тенге.

    «Все эти меры должны позволить довести объем инвестиций в основной капитал в 2025 году до 30% к ВВП, а объем прямых иностранных инвестиций - до 30 млрд долларов», - заключил представитель МИД РК.


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