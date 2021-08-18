В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр опроверг информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые казахстанские СМИ распространили непроверенную информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Это не соответствует действительности», - прокомментировал официальный представитель МИДа.

Айбек Смадияр также попросил тщательно проверить информацию и не создавать ненужный ажиотаж.

Ранее сообщалось , сколько этнических казахов проживают на самом деле на территории Афганистана.



