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В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане

18 Августа 2021 18:28
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В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр опроверг информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Некоторые казахстанские СМИ распространили непроверенную информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Это не соответствует действительности», - прокомментировал официальный представитель МИДа.

Айбек Смадияр также попросил тщательно проверить информацию и не создавать ненужный ажиотаж.

Ранее сообщалось , сколько этнических казахов проживают на самом деле на территории Афганистана.



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#МИД РК   #Афганистан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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