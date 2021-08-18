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В МИД РК опровергли информацию о нескольких десятках тысяч этнических казахов в Афганистане
18 Августа 2021 18:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияр опроверг информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Некоторые казахстанские СМИ распространили непроверенную информацию о том, что в Афганистане проживают несколько десятков тысяч этнических казахов. Это не соответствует действительности», - прокомментировал официальный представитель МИДа.
Айбек Смадияр также попросил тщательно проверить информацию и не создавать ненужный ажиотаж.
Ранее сообщалось , сколько этнических казахов проживают на самом деле на территории Афганистана.
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