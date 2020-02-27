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В МИД рассказали о ситуации по возвращению казахстанцев из Италии

27 Февраля 2020 13:10
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В МИД рассказали о ситуации по возвращению казахстанцев из Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК рассказали о ситуации по возвращению казахстанцев из Италии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По нашим данным, в Италии проживает около 1800 граждан, из них только 673 на консульском учете. Прямых рейсов из Италии в Казахстан нет, в основном - через третьи страны. В нашем посольстве создан оперативный штаб, они через соцсети всех извещают, держат данный вопрос на контроле. Среди зараженных и под подозрением граждан Казахстана нет», - сказал Айбек Смадияров.

Он также рассказал о сложностях эвакуации граждан из Европы.

«Проблема рейсов из Европы в том, что любой гражданин может заехать в любую страну ЕС, пересечь границу, без штампа о пересечении границы, никто об этом не узнает. Мы ведем переговоры с европейскими партнерами, европейские власти принимают свои меры, думаю, в ближайшее время они сообщат», - пояснил Айбек Смадияров.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Италия, Пневмония в Китае,
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Серик Сабеков

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