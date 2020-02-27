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В МИД рассказали о казахстанцах, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess

27 Февраля 2020 13:01
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В МИД рассказали о казахстанцах, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда мы выявили, что наши граждане находятся на этом лайнере, то мы с первых дней установили с ними связь. Две бабушки и два внука практически каждые 2-3 часа выходили на связь с нашим консулом. На борту они прошли первое тестирование. После того, как они сошли на сушу, прошли вторую проверку. После всего этого Минздрав Японии выдал документ, что они абсолютно здоровы», - сказал Айбек Смадияров

Он также добавил, что до вылета они два дня находились в Токио.

«Потом как обычные пассажиры купили билеты, зарегистрировались и вылетели домой. То, что их и других закрыли здесь на карантин, мы, честно говоря, поддерживаем позицию Министерства здравоохранения. Лучше перестраховаться, все-таки они прилетают из очага. Надо или не надо было закрывать – решение принимал Минздрав, ничего прокомментировать не можем», - заключил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что казахстанцы с лайнера Diamond Princess помещены на карантин в Нур-Султане.


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Ключевые слова: МИД РК, Здравоохранение, Общество, Пневмония в Китае,
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Серик Сабеков

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