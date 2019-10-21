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В МИД рассказали о целях визита Президента Беларуси в Казахстан

21 Октября 2019 16:56
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В МИД рассказали о целях визита Президента Беларуси в Казахстан

НУР-СУЛАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК рассказали о целях визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«24-25 октября состоится официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в РК. Основной целью проведения визита Президента Беларуси является интенсификация отношений между двумя государствами и придание дополнительного импульса традиционно дружественным казахстанско-белорусским связям по всему спектру взаимодействия с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По его словам, в ходе переговоров будут обсуждены вопросы взаимодействия на внешнеполитическом треке по международной и региональной проблематике, деятельности двух стран в интеграционных объединениях и многосторонних организациях, а также перспективы дальнейшего развития казахстанско-белорусского сотрудничества.

«Стороны также рассмотрят совместные подходы к расширению торгово-экономического, транзитно-транспортного и топливно-энергетического сотрудничества, промышленной кооперации, а также взаимодействию в сфере ИТ и высоких технологий. Ожидается, что по итогам переговоров Главами государств будет принято совместное заявление, а также подписан ряд двусторонних соглашений в различных сферах сотрудничества. В целом, проведение визита отвечает интересам внешней политики РК и станет подтверждением интереса Казахстана в укреплении и развитии казахстанско-белорусских дружественных отношений», - добавил А. Смадияров.

Напомним, визит Президента Беларуси в Казахстан запланирован на 24-25 октября. В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.

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Ключевые слова: МИД РК, Беларусь,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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