Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

В МИД прошла встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами

8 Февраля 2023, 10:21
В МИД прошла встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко принял главу миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэна Мерфи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи, в которой также приняли участие заместитель главы миссии Д. Иоанну и советник по выборам М. Баркер-Циганикова, стороны обсудили подготовку к предстоящим внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенным на 19 марта 2023 года.

Р. Василенко поблагодарил БДИПЧ за оперативное развертывание миссии, подчеркнул готовность казахстанской стороны создать все необходимые условия для полноценной и эффективной работы наблюдателей и выразил надежду на объективные и беспристрастные оценки нынешней электоральной компании по итогам наблюдения за выборами.

Глава миссии БДИПЧ также был проинформирован о политических и социально-экономических преобразованиях в нашей стране, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым с целью построения Справедливого Казахстана, а также ознакомлен со вступившими 1 января 2023 года в силу новыми изменениями в выборное законодательство и избирательную систему страны.

О. Мерфи подтвердил настрой на конструктивное взаимодействие с казахстанскими властями в процессе наблюдения за выборами, отметив, что главной целью нынешней и других подобных миссий является оказание содействия приглашающей стране в ее усилиях по дальнейшему совершенствованию избирательной системы и практики.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан приступила к развертыванию миссии наблюдателей 7 февраля и завершит свою работу 29 марта.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
Почетным консулом Казахстана в Бельгии стал топ-менеджер крупнейшей страховой компании
Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров
Теги:
Читайте также
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору
Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
Сотрудничество в сфере взаимной безопасности усилят тюркские государства
Тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров
Почетным консулом Казахстана в Бельгии стал топ-менеджер крупнейшей страховой компании
Казахстан высоко оценивает роль ООН в архитектуре международных отношений
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей