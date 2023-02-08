В МИД прошла встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко принял главу миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэна Мерфи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи, в которой также приняли участие заместитель главы миссии Д. Иоанну и советник по выборам М. Баркер-Циганикова, стороны обсудили подготовку к предстоящим внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенным на 19 марта 2023 года.

Р. Василенко поблагодарил БДИПЧ за оперативное развертывание миссии, подчеркнул готовность казахстанской стороны создать все необходимые условия для полноценной и эффективной работы наблюдателей и выразил надежду на объективные и беспристрастные оценки нынешней электоральной компании по итогам наблюдения за выборами.

Глава миссии БДИПЧ также был проинформирован о политических и социально-экономических преобразованиях в нашей стране, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым с целью построения Справедливого Казахстана, а также ознакомлен со вступившими 1 января 2023 года в силу новыми изменениями в выборное законодательство и избирательную систему страны.

О. Мерфи подтвердил настрой на конструктивное взаимодействие с казахстанскими властями в процессе наблюдения за выборами, отметив, что главной целью нынешней и других подобных миссий является оказание содействия приглашающей стране в ее усилиях по дальнейшему совершенствованию избирательной системы и практики.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан приступила к развертыванию миссии наблюдателей 7 февраля и завершит свою работу 29 марта.

Фото: gov.kz