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В МИД прокомментировали фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Мая 2023, 17:33
В МИД прокомментировали фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что объявления о продаже земель в Казахстане на китайских сайтах могут быть провокационными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, мы тоже видели эту рекламу. Об этом нам в срочном порядке сообщил наш посол в Пекине. Мы проинформировали посольство Китая в Казахстане. Это сообщение было опубликовано на сайте типа «ОЛХ». Я не знаю, как оно прошло модерацию. Китайская сторона сейчас это проверяет и сообщила, что не допустит подобной ситуации в будущем», — сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

«Мы пытались связаться по телефону. Трубку никто не берет, телефон выключен. Возможна и провокация», — добавил он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем может вступить в силу в течение 2-3 месяцев.


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