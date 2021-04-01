В МИД подвели итоги неформального саммита ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров подвел итоги прошедшего неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, представитель внешнеполитического ведомства остановился на работе по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда.

«Эта инициатива была озвучена Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 11 сентября 2015 года в ходе пятого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Казахстане. Все государства - члены ССТГ единогласно поддержали это начинание. Главная задача Фонда – реализация совместных проектов, путем совместных действий в торгово-экономической сфере, привлечения инвестиций - усиление экономической интеграции государств-членов ССТГ, взаимная помощь», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы корреспондента агентства.

Для реализации этих задач, по его словам, в течение нескольких лет проводились различные встречи. Сейчас стороны готовят необходимые документы.

Также пресс-секретарь МИД затронул вопрос реализации совместных проектов в области использования трансграничных рек.

«Казахстан всегда поддерживает совместные взаимовыгодные проекты касательно трансграничных рек с приграничными государствами, в том числе с государствами –членами ССТГ, а также проводит на постоянной основе переговоры в этом направлении», - подчеркнул Айбек Смадияров.

Представитель МИД также добавил, что в связи с пандемией COVID-19 неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прошел в формате видеоконференции.

«Это первый неформальный саммит Тюркского совета. Вместе с главами государств и главами Правительств государств-членов ССТГ в саммите принял участие в качестве почетного гостя и Президент Туркменистана. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей с объявлением священного города Туркестана духовной столицей тюркского мира!» - сказал Айбек Смадияров.

Он также отметил, что по итогам неформального саммита была принята Туркестанская декларация, этот документ будет указывать направления работы государствам-членам ССТГ и обозначать необходимые к реализации мероприятия.

Кроме того, главы государств поддержали инициативы Первого Президента РК – Елбасы, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева о повышении Совета до уровня организации, а также необходимости принятия стратегического документа «Тюркское видение – 2040». Этот документ планируется принять на следующем саммите, который состоится осенью в Турции. Теперь начнутся подготовительные работы в этом направлении. Также было дано задание по проведению совместных мероприятий в честь юбилеев великих людей, внесших большой вклад в развитие литературы, искусства, науки тюркского мира.

Отметим, что в их числе значится празднование 175-летия известного казахского поэта Жамбыла Жабаева и 155-летия общественного деятеля Алихана Бокейханова.

«Все поднятые на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств инициативы будут включены в повестку работы. В этом направлении будут проведены необходимые работы и консультации», - заключил Айбек Смадияров.