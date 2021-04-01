РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    В МИД подвели итоги неформального саммита ССТГ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров подвел итоги прошедшего неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, представитель внешнеполитического ведомства остановился на работе по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда.

    «Эта инициатива была озвучена Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым 11 сентября 2015 года в ходе пятого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Казахстане. Все государства - члены ССТГ единогласно поддержали это начинание. Главная задача Фонда – реализация совместных проектов, путем совместных действий в торгово-экономической сфере, привлечения инвестиций - усиление экономической интеграции государств-членов ССТГ, взаимная помощь», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы корреспондента агентства.

    Для реализации этих задач, по его словам, в течение нескольких лет проводились различные встречи. Сейчас стороны готовят необходимые документы.

    Также пресс-секретарь МИД затронул вопрос реализации совместных проектов в области использования трансграничных рек.

    «Казахстан всегда поддерживает совместные взаимовыгодные проекты касательно трансграничных рек с приграничными государствами, в том числе с государствами –членами ССТГ, а также проводит на постоянной основе переговоры в этом направлении», - подчеркнул Айбек Смадияров.

    Представитель МИД также добавил, что в связи с пандемией COVID-19 неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прошел в формате видеоконференции.

    «Это первый неформальный саммит Тюркского совета. Вместе с главами государств и главами Правительств государств-членов ССТГ в саммите принял участие в качестве почетного гостя и Президент Туркменистана. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей с объявлением священного города Туркестана духовной столицей тюркского мира!» - сказал Айбек Смадияров.

    Он также отметил, что по итогам неформального саммита была принята Туркестанская декларация, этот документ будет указывать направления работы государствам-членам ССТГ и обозначать необходимые к реализации мероприятия.

    Кроме того, главы государств поддержали инициативы Первого Президента РК – Елбасы, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева о повышении Совета до уровня организации, а также необходимости принятия стратегического документа «Тюркское видение – 2040». Этот документ планируется принять на следующем саммите, который состоится осенью в Турции. Теперь начнутся подготовительные работы в этом направлении. Также было дано задание по проведению совместных мероприятий в честь юбилеев великих людей, внесших большой вклад в развитие литературы, искусства, науки тюркского мира.

    Отметим, что в их числе значится празднование 175-летия известного казахского поэта Жамбыла Жабаева и 155-летия общественного деятеля Алихана Бокейханова.

    «Все поднятые на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств инициативы будут включены в повестку работы. В этом направлении будут проведены необходимые работы и консультации», - заключил Айбек Смадияров.

    Теги:
    Тюркский мир МИД РК Общество Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!