В МИД озвучили прогнозы по восстановлению темпов притока иностранных инвестиций в Казахстан
«По нашим прогнозам, восстановление темпов роста притока прямых иностранных инвестиций до предпандемийного уровня ожидается на стыке 2022-2023 годов», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК.
Было отмечено, что, согласно статистике, в 2020 году 90% прямых иностранных инвестиций приходились на основные 14 стран-доноров, такие как ЕС (Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия), США, Великобритания, Россия, Китай, Южная Корея, Турция, Япония, ОАЭ.
В этой связи перед министерством в лице Комитета по инвестициям и АО «Kazakh Invest» стоит ряд задач, которые требуют, помимо эффективности и достижения конкретных результатов, проактивной работы по проработке инвестиционного потенциала остальных стран (51) для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в РК.
Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.