В МИД озвучили прогнозы по восстановлению темпов притока иностранных инвестиций в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК озвучили прогнозы касательно восстановления темпов притока прямых иностранных инвестиций до предпандемийного уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим прогнозам, восстановление темпов роста притока прямых иностранных инвестиций до предпандемийного уровня ожидается на стыке 2022-2023 годов», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что, согласно статистике, в 2020 году 90% прямых иностранных инвестиций приходились на основные 14 стран-доноров, такие как ЕС (Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия), США, Великобритания, Россия, Китай, Южная Корея, Турция, Япония, ОАЭ.

В этой связи перед министерством в лице Комитета по инвестициям и АО «Kazakh Invest» стоит ряд задач, которые требуют, помимо эффективности и достижения конкретных результатов, проактивной работы по проработке инвестиционного потенциала остальных стран (51) для увеличения притока прямых иностранных инвестиций в РК.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.