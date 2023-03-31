В МИД опровергли массовое увольнение казахстанцев в Южной Корее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Казахстана не подтвердили информацию о массовых увольнениях казахстанцев после инцидента с бегством двух депортированных из Южной Кореи граждан РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, распространившаяся в соцсетях и некоторых СМИ информация о массовом увольнении казахстанцев не соответствует действительности. По вопросу двух молодых людей, которые незаконно пересекли границу Южной Кореи после отказа во въезде в страну, то дипломаты находятся на связи с местной полицией и ожидают от них подробную информацию.

Ранее сообщалось, что двое граждан РК, которым было ранее отказано во въезде в Корею, незаконно покинули международный аэропорт города Инчхон. Один из них был позднее задержан местной полицией, второй соотечественник находится в бегах и его поиски продолжаются.

Выяснилось, что эти граждане прибыли в Южную Корею 24 марта текущего года рейсом авиакомпании «Koreana» из Ташкента и ожидали депортационный рейс. В МИД РК сообщили, что посольство Казахстана в Сеуле находится на постоянной связи с уполномоченными органами Республики Корея по данному случаю.

Айбек Смадияров также добавил, что данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем возможно сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Кореи к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну.