В МИД опровергли информацию о приеме Казахстаном беженцев из Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не соответствует действительности. Так прокомментировали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК информацию о приеме Казахстаном беженцев из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно», - пояснили в МИД РК.

Напомним, сегодня Президент РК провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане. Глава государства поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.

Ранее сообщалось, что 14 августа на одном из участков государственной границы Узбекистана с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых.

В воскресенье стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Это столица страны и последний крупный населенный пункт, который контролируют силы правительства.