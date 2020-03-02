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В МИД опровергли информацию касательно приостановки выдачи Саудовской Аравией виз казахстанцам из-за коронавируса

2 Марта 2020 11:25
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В МИД опровергли информацию касательно приостановки выдачи Саудовской Аравией виз казахстанцам из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев прокомментировал распространенную в соцсетях информацию касательно «приостановки» выдачи туристических виз для казахстанцев из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Изначально, информация, которая была в СМИ, была некорректной. В списке, который был опубликован, было всего 7 стран. Хотя на самом деле ограничения касались 21 страны», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, Казахстан был указан в числе семи стран, которые вошли в число 49 стран, граждане которых могли получить визы по прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту

«Остальные 14 стран – они обязаны были оформить визы и только после этого приезжать в Саудовскую Аравию. Информация была некорректная, она распространилась, получилось, как будто у нас есть коронавирус, и из-за этого были ограничения», - заключил вице-министр.

Ранее в социальных сетях была распространена информации, в которой говорилось о том, что Саудовская Аравия приостановила выдачу виз для граждан ряда стран из-за коронавируса. Согласно информации, в число этих стран якобы вошел и Казахстан.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Пневмония в Китае,
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Азамат Сыздыкбаев

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