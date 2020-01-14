В МИД обсужден ход реализации договоренностей по итогам визита Президента РК в Берлин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Маргулан Баймухан провел переговоры с координатором Правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутатом Бундестага ФРГ Дирком Визе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель 5 декабря 2019 года, а также перспективы взаимодействия на межрегиональном уровне. Была подчеркнута взаимная готовность в наращивании торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.





М. Баймухан отметил, что первый европейский визит Главы государства позволил заключить коммерческие соглашения на общую сумму 2,4 млрд долларов США. Казахстанский дипломат предложил немецкой стороне на уровне государств ЕС поддержать вопрос об облегчении визового режима в отношении Казахстана, что послужило бы дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия в экономической, образовательной и культурной сферах.

В свою очередь, Д. Визе сообщил, что официальный визит Президента РК К. Токаева продемонстрировал обоюдную заинтересованность сторон в углублении казахстанско-немецкого партнерства.





«Мы поддерживаем и готовы оказать содействие в проведении реформ, осуществляемых в настоящее время в Казахстане», - отметил немецкий дипломат.

Важным вопросом в ходе обсуждения стал гуманитарный аспект двусторонних отношений. Стороны констатировали, что казахстанско-германское сотрудничество имеет особое измерение в лице многочисленной немецкой диаспоры в Казахстане и большой общины бывших казахстанских немцев в ФРГ, которые стали своеобразным «мостом дружбы» между нашими странами. Правительствами двух стран ведется активная работа по созданию максимально благоприятных условий для своих граждан.

Стороны договорились и далее поддерживать существующую динамику контактов в целях дальнейшего развития многопланового сотрудничества.