В МИД обсудили ход реализации приоритетов казахстанского председательства в СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам СВМДА с участием представителей государственных органов и учреждений РК, а также Секретариата СВМДА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Участники заседания обсудили вопросы практической реализации приоритетов председательства Казахстана и Каталога мер доверия СВМДА, а также проведения мероприятий казахстанского председательства, запланированных в 2021 году.

В своем выступлении Ш.Нурышев подчеркнул, что основным приоритетом председательства является последовательное продвижение инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по трансформации СВМДА в международную организацию. В этом контексте он отметил важность реализации инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую институционализацию Совещания – создание Совета мудрецов, Фонда СВМДА и укрепление роли Форума аналитических центров СВМДА. Особое внимание было акцентировано на необходимость проведения государственными органами и учреждениями РК запланированных на 2021 год мероприятий Совещания, в том числе в сфере эпидемиологической безопасности, цифровой экономики, образования, туризма, экологии, зеленой энергетики, транспорта и логистики, региональной безопасности и т.д. как важных элементов укрепления мер доверия в Азии и институционального развития СВМДА.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Посол Кайрат Сарыбай отметил необходимость более тесного взаимодействия между членами Рабочей группы и Секретариатом для успешного проведения мероприятий казахстанского председательства, а также призвал госорганы и учреждения РК к активному участию в мероприятиях, проводимых другими государствами-членами.

По итогам заседания участники Рабочей группы договорились проводить регулярные встречи для дальнейшей координации совместного продвижения приоритетов председательства РК в СВМДА.