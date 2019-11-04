В МИД назвали сроки возвращения казахстанских детей из Ирака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров назвал сроки возвращения казахстанских детей из Ирака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, в течение этого месяца операция уже будет проведена. Точную дату не могу сказать, так как в ней задействовано очень много госорганов. Обязательно все СМИ пригласим в аэропорт для встречи детей. Точное количество детей тоже не скажу, но их более 10. Мы выясняем их гражданство», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, дети маленькие. У некоторых даже нет родителей.

«Как вы помните, мы недавно объявляли, что идет процесс возвращения казахстанских детей из Ирака. Их матери были осуждены там, находятся в тюрьмах, дети были вынуждены находиться вместе с ними. Их родственники выразили пожелание вернуть их в Казахстан», - отметил А. Смадияров.

Он подчеркнул, что МИД приложил все усилия, через дипломатические каналы совместно с иракскими властями готовя операцию по возвращению детей на родину.

Напомним, 9 октября министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил о намерении вернуть 14 казахстанских детей из Ирака. Он напомнил, что в результате специальной операции «Жусан» было возвращено 600 человек, включая 406 детей, которые вернулись домой из боевых зон, были успешно реабилитированы и реинтегрированы в казахстанское сообщество.