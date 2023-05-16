В МИД Казахстана прошла встреча с заместителем Генерального секретаря ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Глобальной встречи руководства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в городе Алматы 16-18 мая, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Умаров провёл встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Исполнительный директор отметила высокий уровень взаимодействия и координации Правительства РК и Фонда ООН в вопросах укрепления здоровья женщин и детей, снижения показателей материнской смертности, внедрения передовых практик по оказанию перинатальной паллиативной помощи, программ по активному долголетию, а также передовой опыт Казахстана в развитии молодёжных центров здоровья.

Казахстанский дипломат отметил усилия ЮНФПА в борьбе с глобальной пандемией COVID-19, которая затронула наиболее уязвимых представителей общества, включая беременных женщин, людей с ограниченными возможностями, молодежь, подростков, а также активную работу Фонда по предотвращению бытового насилия в семьях во время локдауна.

К. Умаров также выразил признательность страновой команде ЮНФПА, которая осуществляет свою деятельность в соответствии со страновой программой Фонда на 2021-2025 годы, охватывающей вопросы гендерного насилия, сексуального и репродуктивного здоровья, а также гендерное равенство.

Как отметил представитель МИД, Казахстан планирует в этом году запуск Регионального альянса по борьбе с гендерным насилием и вредными практиками для стран Центральной Азии совместно с такими агентствами ООН, как ООН-Женщины, Программа развития ООН и ЮНФПА в рамках глобальной инициативы «SpotLight». Ожидается, что альянс станет действенной платформой для представителей правительств и гражданского общества по созданию региональной дорожной карты действий по искоренению этого социального феномена.

Первый заместитель министра также подчеркнул, что, наблюдая сегодня негативные последствия пандемии COVID-19, глобальное сообщество должно быть готово к новым всплескам подобных вирусов и, в этом смысле, усилия Фонда ООН были бы как никогда востребованными и своевременными. Именно поэтому, отметил К. Умаров, Президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым была выдвинута глобальная инициатива о создании Международного агентства по биологической безопасности, которое взяло бы на себя функции по предотвращению подобных явлений.

К. Умаров также добавил, что Казахстан намерен и дальше наращивать сотрудничество с Фондом ООН, в том числе в вопросах активизации общих глобальных усилий помощи Афганистану, которые в ближайшем будущем должны стать прочной основой для внедрения лучших практик и опыта в стенах Центра ООН в г. Алматы с учетом активных усилий страны в реализации Целей устойчивого развития не только на страновом, но и на региональном уровне.

Н. Канем выразила признательность Правительству Казахстана за активную деятельность на площадке ООН и актуальные инициативы, выдвигаемые казахстанской делегацией.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) – ведущая организация ООН, содействующая развивающимся странам найти решения их собственных демографических проблем. Фонд помогает государствам совершенствовать направления здравоохранения, занимающиеся репродуктивным здоровьем, а также службы планирования семьи.