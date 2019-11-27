V международный турнир по рукопашному бою на кубок Елбасы пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце единоборств «Жекпе-жек» состоялась пресс-конференция V международного турнира по рукопашному и армейскому рукопашному бою на кубок Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

«На турнир съехались сильнейшие рукопашники с восьми стран. Фаворитами турнира считаю казахстанских армейцев, среди них очень много талантливых спортсменов, показывающих высокие результаты, боевой характер и спортивное мастерство. Еще в сентябре на чемпионате СНГ сборная Вооруженных Сил Казахстана уверенно заняла первое место. Отрадно, что руководство Министерства обороны уделяет огромное внимание на физическую подготовленность военнослужащих», - отметил глава делегации Республики Беларусь полковник Анатолий Ханевский.





Отметим, участие приняли вице-президент Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя РК Ринат Абикешев, главный судья соревнований, генеральный секретарь Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя РК Адиль Каирбаев, глава делегации Республики Беларусь полковник Анатолий Ханевский, а также председатель Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Айталап Кургамбаев.



