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В международный розыск за налоговые махинации объявили двух мужчин в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области уроженцев Павлодара и Семея объявили в международный розыск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области за совершение преступления, предусмотренного статьёй 245 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций» частью второй пунктами первым и вторым разыскивается Шевелев Сергей Викторович, 13 мая 1979 года рождения, уроженец Павлодара, - сообщили в департаменте корреспонденту Казинформа. - Мера пресечения – содержание под стражей; вид розыска - международный; национальность: русский».
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации об его возможном местонахождении департамент экономических расследований по Павлодарской области просит сообщить в само ведомство, офис которого находится в Павлодаре, на улице Толстого, 98. Однако это – не единственный человек, которого в международный розыск объявил департамент экономических расследований.
«За совершение преступления, предусмотренного статьёй 245 частью второй пунктами первым и вторым, разыскивается Зонов Виталий Викторович, восьмого июня 1973 года рождения, уроженец города Семея Восточно-Казахстанской области. Мера пресечения – содержание под стражей, - дополнили в госучреждении. – Вид розыска – международный; национальность – русский».
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