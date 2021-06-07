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    20:45, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    В международных спасательных операциях готовы участвовать казахстанские водолазы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первый Международный учебно-методический сбор водолазов-спасателей завершился в городе Приозерске Карагандинской области. Тренинг прошел по программе подготовки сотрудников МЧС Казахстана на І-ІІ группу специализации. Всего в нем приняло участие 35 спасателей оперативно-спасательных отрядов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сертификат курсов дает допуск к международным спасательным операциям.

    На закрытии учений министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, подключившись к мероприятию в онлайн-режиме, отметил, что в условиях постоянного роста числа природных и техногенных ЧС залогом успешного выполнения задач по их ликвидации является высокий уровень профессионального мастерства. А также поблагодарил акимат Карагандинской области за всестороннюю помощь в материально-техническом оснащении и перевооружении регионального департамента по ЧС. Ведь спасательная станция, на базе которой проходило обучение водолазов, не имеет аналогов на территории Казахстана. Современное оборудование позволяет в полном объеме проводить все виды аварийно-спасательных работ.

    Напомним, учения прошли с 24 мая по 5 июня под эгидой Международной организации гражданской обороны и при поддержке Центра ЧС по снижению риска стихийных бедствий. Специалисты-инструкторы МЧС Казахстана, России и Кыргызстана делились опытом, обсуждали профессиональные вопросы и оттачивали мастерство.

    Тренинг соответствует стандартам подготовки водолазов международного сообщества. После его окончания участники получили сертификаты Международной организации гражданской обороны, что позволит им принимать участие в международных спасательных операциях.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область
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