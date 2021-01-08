Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В международном сообществе приветствуют ратификацию Казахстаном документа об отмене смертной казни

8 Января 2021, 14:30
В международном сообществе приветствуют ратификацию Казахстаном документа об отмене смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первые дни текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Республикой Казахстан второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Это важное событие получило высокую оценку мирового сообщества и было отмечено многими иностранными политическими деятелями и средствами массовой информации, передает МИА «Казинформ».

В своих публикациях авторы отмечают, что это событие является очередным важным шагом на пути демократизации в Республике Казахстан.

После подписания Главой государства данного закона высокопоставленные представители иностранных государств и международных организаций в своих аккаунтах в социальной сети Twitter приветствовали ратификацию этого документа.

Так, в частности, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Совета ООН по правам человека Аньес Калламар поздравила нашу страну с отменой смертной казни: «Какой отличный способ начать 2021 год. Давайте вспомним: Международный закон следует рассматривать, по меньшей мере, как прогрессивно аболиционистский: он требует, чтобы государства отошли от смертной казни, если не сразу, то со временем».


В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде, которая является в этом году председателем ОБСЕ, написала: «Я приветствую новость о том, что Казахстан отменяет смертную казнь. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которому нет места в XXI веке. Отрадно, что число стран, отменяющих смертную казнь, неуклонно растет».


МИД Австрии также выразил свое мнение: «Австрия высоко приветствует решение Казахстана отменить смертную казнь! Мы настоятельно призываем все другие страны последовать этому примеру и раз и навсегда положить конец этому неприемлемому наказанию, которое идет вразрез c достоинством человеческой личности».


Директор департамента МИД Германии Михаэль Зиберт также оценил подписание закона: «Я воздаю должное Казахстану за отмену смертной казни. Подписание Президентом закона «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах» является решительным международным обязательством».


Пресс-секретарь Совета Европы Даниель Холтген на своей странице отметил, что это «Хороший ход со стороны Казахстана. Чем больше правительств отменят смертную казнь – или примут мораторий в качестве первого шага - тем лучше».


Следует отметить, что соответствующая новость из Казахстана получила также положительное освещение в таких авторитетных зарубежных СМИ, как ТАСС и «Коммерсант» (Россия), «Голос Америки» (США), «Франс Пресс» и «Le Monde» (Франция), «Немецкая волна» (Германия), «Kurier» и «Der Standard» (Австрия), «La Vanguardia» (Испания), «Euractiv» (Бельгия), «Польское радио» (Польша), «Новости Ватикана», «Al Jazeera» (Катар), «Bernama» (Малайзия) и многих других.


ОБСЕ   ООН   МИД РК   Права человека   Евросоюз   Германия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС