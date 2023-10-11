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    12:25, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    В международный розыск объявили жителя Темиртау за кражу в крупном размере

    полиция
    Фото: Kazinform

    Полиция Карагандинской области объявила в международный розыск жителя Темиртау, передает корреспондент Kazinform.

    28-летний житель Темиртау подозревается в краже в крупном размере. Его разыскивают с июля этого года.

    - В отношении 28-летнего жителя города Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК. В начале июля данный гражданин объявлен в международный розыск, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В полиции не сообщили сумму украденных злоумышленником денег. По данной статье УК РК ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    Теги:
    МВД РК полиция Криминал Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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