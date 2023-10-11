В международный розыск объявили жителя Темиртау за кражу в крупном размере

Полиция Карагандинской области объявила в международный розыск жителя Темиртау, передает корреспондент Kazinform.

28-летний житель Темиртау подозревается в краже в крупном размере. Его разыскивают с июля этого года.

- В отношении 28-летнего жителя города Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК. В начале июля данный гражданин объявлен в международный розыск, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В полиции не сообщили сумму украденных злоумышленником денег. По данной статье УК РК ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.